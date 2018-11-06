В Полоцке 80-летний мужчина убил жену

Новости Беларуси. В Полоцке пенсионер убил жену.
По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером пятого ноября в одном из многоэтажных домов города.
Пожилых родителей пришел навестить сын. Мужчина увидел 80-летнего отца в крови и тело матери с ранениями в область лица и тела.
На место происшествия приехала милиция.
Пенсионера задержали. Он недавно перенес инсульт.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.
В октябре в Калинковичах пенсионерка до смерти избила доской мужа (читать далее).