В Полоцке 80-летний мужчина убил жену

Новости Беларуси. В Полоцке пенсионер убил жену.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером пятого ноября в одном из многоэтажных домов города.

Пожилых родителей пришел навестить сын. Мужчина увидел 80-летнего отца в крови и тело матери с ранениями в область лица и тела.

На место происшествия приехала милиция.

Пенсионера задержали. Он недавно перенес инсульт.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.