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В Полоцке 80-летний мужчина убил жену

06 ноября 2018 07:44
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Новости Беларуси. В Полоцке пенсионер убил жену.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером пятого ноября в одном из многоэтажных домов города.

Пожилых родителей пришел навестить сын. Мужчина увидел 80-летнего отца в крови и тело матери с ранениями в область лица и тела.

На место происшествия приехала милиция.

Пенсионера задержали. Он недавно перенес инсульт.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

В октябре в Калинковичах пенсионерка до смерти избила доской мужа (читать далее).

# Убийство # происшествия

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