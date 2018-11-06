Житель Грузии знакомился в интернете с белорусками и обманывал их

Новости Беларуси. Мужчина обманывал женщин, с которыми знакомился в интернете.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель Грузии был задержан в Минске. Мужчина сначала знакомился с девушками, а затем похищал у них деньги и ценные вещи.

Знакомство происходило в интернете на сайтах знакомств. Мужчина входил в доверие, а затем совершал кражи. Также он одалживал у женщин деньги и пропадал.

По информации правоохранителей, мужчина сдавал полученные ценные вещи в ломбард, а полученные средства тратил на азартные игры.