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Житель Грузии знакомился в интернете с белорусками и обманывал их

06 ноября 2018 14:16
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Новости Беларуси. Мужчина обманывал женщин, с которыми знакомился в интернете.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 35-летний житель Грузии был задержан в Минске. Мужчина сначала знакомился с девушками, а затем похищал у них деньги и ценные вещи.

Знакомство происходило в интернете на сайтах знакомств. Мужчина входил в доверие, а затем совершал кражи. Также он одалживал у женщин деньги и пропадал.

По информации правоохранителей, мужчина сдавал полученные ценные вещи в ломбард, а полученные средства тратил на азартные игры.

Житель Грузии знакомился в интернете с белорусками и обманывал их-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

По словам задержанного, знакомства были не только в Беларуси. Мужчина поддерживал связь с жительницами Украины, Грузии и ближайшего зарубежья.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Если вы узнали человека, который изображен на фото, просьба сообщить по телефону +37525-692-27-64 или 102.

Минчанка за 10 лет набрала в долг и кредит 300 тысяч долларов. И не отдаёт.

«Это просто монстр, денежный маньяк» (читать далее).

# Интернет-мошенничество # происшествия

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