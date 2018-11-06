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1,5-годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Калинковичах

06 ноября 2018 09:24
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Новости Беларуси. В Калинковичах из окна четвертого этажа выпал ребенок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, происшествие случилось днем второго ноября. Полуторогодовалый мальчик упал с подоконника. Квартира располагается на четвертом этаже многоэтажки.

Во время случившегося мама ребенка находилась на кухне. Женщина оставила сына в кроватке, которая была у окна. Малыш залез на подоконник, открыл окно, на котором была установлена москитная сетка, и выпал на улицу.

В квартире также находилась старшая сестра ребенка.

Мальчика доставили в больницу с травмами, которые он получил при падении.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Летом нынешнего года в Минске повисшего на карнизе ребенка заметили жильцы близлежащих домов.

Ребенок выпал из окна 7-го этажа. Его поймали соседи (здесь подробнее). 

# Падение с высоты # происшествия # Мария Кривоногова

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