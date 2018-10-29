Львица укусила 4-летнюю девочку за голову в цирке в Краснодарском крае

Новости России. В Краснодарском крае львица на 4-летнюю девочку в цирке.
По информации Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, происшествие случилось двадцать восьмого октября. Передвижной цирк проводил представление с дикими животными. Во время номера львица набросилась на ребенка. 4-летняя девочка сидела в первом ряду. Происшествие попало на видео очевидцев.
В результате случившегося ребенок получил рваные раны лица и другие повреждения. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медпомощь.
Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.
Задержан 51-летний директор цирка. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Были изъяты бумаги, которые изучаются на предмет наличия у мужчины всех необходимых документов для осуществления данного вида деятельности.
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