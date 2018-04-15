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Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

15 апреля 2018 11:41
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Новости Беларуси. Россиянин пытался ввезти в Беларусь более 35 килограммов гашиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 апреля в распоряжение СМИ попало видео с задержанием подозреваемого. Операцию работники Министерства внутренних дел и пограничники провели на одном из пунктов пропуска.

Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша-1

В поле зрения правоохранителей попал житель Калининграда. Позже выяснилось, что в его машине оборудован тайник. Наркотики марокканского происхождения были спрятаны в бензобаке.

Сейчас устанавливаются все причастные к данному преступлению. Есть основания говорить, что удалось перекрыть крупный канал поставки наркотиков из Европы на территорию ЕАЭС.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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