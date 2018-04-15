Прямой эфир

В Червенском районе при пожаре в гараже погиб мужчина

15 апреля 2018 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За сутки в Минской области из-за пожаров один человек пострадал, один человек погиб.  

По сведениям Минского ОУ МЧС, 14 апреля в 7:54 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Новодворки Клецкого района. В результате происшествия с ожогами госпитализирован муж владелицы дома.  

15 апреля в 00:53 спасателям поступило сообщение о возгорании в гараже многоквартирного дома в деревне Хвойники Червенского района. На пожаре погиб человек.  

Причины обоих пожаров выясняются.  

Весной 2018 года в Столинском районе произошёл пожар. 

Погиб мужчина – здесь подробности.  

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
15 апреля 2018 11:41

Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
15 апреля 2018 06:44

Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

В Минске мотоциклист-бесправник столкнулся с автомобилем ГАИ
14 апреля 2018 14:02

В Минске мотоциклист-бесправник столкнулся с автомобилем ГАИ