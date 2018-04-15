В Червенском районе при пожаре в гараже погиб мужчина

Новости Беларуси. За сутки в Минской области из-за пожаров один человек пострадал, один человек погиб.

По сведениям Минского ОУ МЧС, 14 апреля в 7:54 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Новодворки Клецкого района. В результате происшествия с ожогами госпитализирован муж владелицы дома.

15 апреля в 00:53 спасателям поступило сообщение о возгорании в гараже многоквартирного дома в деревне Хвойники Червенского района. На пожаре погиб человек.

Причины обоих пожаров выясняются.

Весной 2018 года в Столинском районе произошёл пожар.