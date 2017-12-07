В Гомеле пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматики в своем подъезде

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина громко кричал и стрелял из пневматики в подъезде, в котором находилась его квартира.

По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 2 декабря. О происшествии сообщили очевидцы, которые находились в квартирах и слышали шум.

Нетрезвый 30-летний местный житель находился на лестничном пролете между третьим и четвертым этажами и размахивал пистолетом. Мужчина угрожал убить жителей и после криков начал беспорядочно стрелять.