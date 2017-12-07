В Гомеле пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматики в своем подъезде
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина громко кричал и стрелял из пневматики в подъезде, в котором находилась его квартира.
По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 2 декабря. О происшествии сообщили очевидцы, которые находились в квартирах и слышали шум.
Нетрезвый 30-летний местный житель находился на лестничном пролете между третьим и четвертым этажами и размахивал пистолетом. Мужчина угрожал убить жителей и после криков начал беспорядочно стрелять.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
На место прибыл ОМОН. Бойцы требовали прекратить огонь и положить оружие. Данные просьбы мужчина проигнорировал и побежал вверх, потеряв куртку с ключами от квартиры.
Сотрудники ОМОН поднялись на восьмой этаж, открыли квартиру, чем удивили стрелявшего. Мужчину задержали.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В квартире обнаружили пневматическое оружие.
Во время осмотра подъезда было установлено, что было сделано не менее 10 выстрелов. На стенах третьего, четвертого, восьмого этажей нашли следы от выстрелов, а на полу пластиковые пули.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Возбуждено уголовное дело.
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