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В Гомеле пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматики в своем подъезде

07 декабря 2017 12:42
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина громко кричал и стрелял из пневматики в подъезде, в котором находилась его квартира.

По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 2 декабря. О происшествии сообщили очевидцы, которые находились в квартирах и слышали шум.

Нетрезвый 30-летний местный житель находился на лестничном пролете между третьим и четвертым этажами и размахивал пистолетом. Мужчина угрожал убить жителей и после криков начал беспорядочно стрелять.

В Гомеле пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматики в своем подъезде-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

На место прибыл ОМОН. Бойцы требовали прекратить огонь и положить оружие. Данные просьбы мужчина проигнорировал и побежал вверх, потеряв куртку с ключами от квартиры.

Сотрудники ОМОН поднялись на восьмой этаж, открыли квартиру, чем удивили стрелявшего. Мужчину задержали.

В Гомеле пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматики в своем подъезде-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В квартире обнаружили пневматическое оружие.

Во время осмотра подъезда было установлено, что было сделано не менее 10 выстрелов. На стенах третьего, четвертого, восьмого этажей нашли следы от выстрелов, а на полу пластиковые пули.

В Гомеле пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматики в своем подъезде-7

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Возбуждено уголовное дело.

Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси? (подробности здесь)

# происшествия # Фотофакт # Стрельба

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