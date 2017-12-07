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В Городокском районе спасли вмерзшего в лед лебедя

07 декабря 2017 08:50
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Новости Беларуси. В Городокском районе спасатели помогли выбраться из замерзшего пруда лебедю.

По информации МЧС, об инциденте сообщили местные жители. Лебедь вмерз в лед и мучался около недели, потому что не мог улететь. Лебедь был истощен.

В Городокском районе спасли вмерзшего в лед лебедя-1

Фото: МЧС

Из-за толщины льда местные жители не могли прийти на помощь птице, поэтому обратились к спасателям.

Они помогли птице выбраться из ловушки и доставили лебедя в зоопарк Витебска.

В Городокском районе спасли вмерзшего в лед лебедя-4

Фото: МЧС

В начале ноября сотрудники МЧС в Гродно спасли лося, провалившегося в яму – здесь подробнее.

# происшествия # Дикие животные # Фотофакт

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