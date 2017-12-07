В Городокском районе спасли вмерзшего в лед лебедя

Новости Беларуси. В Городокском районе спасатели помогли выбраться из замерзшего пруда лебедю.

По информации МЧС, об инциденте сообщили местные жители. Лебедь вмерз в лед и мучался около недели, потому что не мог улететь. Лебедь был истощен.