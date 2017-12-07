В Городокском районе спасли вмерзшего в лед лебедя

Новости Беларуси. В Городокском районе спасатели помогли выбраться из замерзшего пруда лебедю.
По информации МЧС, об инциденте сообщили местные жители. Лебедь вмерз в лед и мучался около недели, потому что не мог улететь. Лебедь был истощен.
Новости Беларуси. В Городокском районе спасатели помогли выбраться из замерзшего пруда лебедю.
По информации МЧС, об инциденте сообщили местные жители. Лебедь вмерз в лед и мучался около недели, потому что не мог улететь. Лебедь был истощен.
Фото: МЧС
Из-за толщины льда местные жители не могли прийти на помощь птице, поэтому обратились к спасателям.
Они помогли птице выбраться из ловушки и доставили лебедя в зоопарк Витебска.
Фото: МЧС
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