В Дзержинском районе Volkswagen съехал в кювет: погиб пассажир

Новости Беларуси. В Дзержинском районе в результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария случилась 6 декабря.

Водитель автомобиля не справился с управлением. Volkswagen съехал в кювет. Погиб 69-летний пассажир.

В медучреждение был доставлен второй пассажир, которому 46 лет.

Известно, что на Volkswagen были установлены всесезонные шины.

Возбуждено уголовное дело.

На минувших выходных страшная авария произошла в Житковичском районе.

Автомобиль стал грудой металла: три молодых парня погибли в ДТП – здесь подробнее.