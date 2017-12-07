В Дзержинском районе Volkswagen съехал в кювет: погиб пассажир

Новости Беларуси. В Дзержинском районе в результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария случилась 6 декабря.
Водитель автомобиля не справился с управлением. Volkswagen съехал в кювет. Погиб 69-летний пассажир.
В медучреждение был доставлен второй пассажир, которому 46 лет.
Известно, что на Volkswagen были установлены всесезонные шины.
Возбуждено уголовное дело.
На минувших выходных страшная авария произошла в Житковичском районе.
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