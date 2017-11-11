Кровавые атаки в США как следствие массовой вооруженности населения. Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси?

Надо ли разоружать население? Таким вопросом в очередной раз задались американцы. Несколько дней назад в США случилась очередная кровавая драма. 26 человек убиты и десятки ранены.

Вооруженный стрелок открыл огонь в церкви в штате Техасс во время богослужения. Штурмовую винтовку купил в магазине – в США свободная продажа оружия. И убит был не полицией, а простым прохожим, который тоже был вооружен.

Татьяна Голодок, охотник, директор психологического центра:

Здесь, в труднодоступном месте, у меня хранится ружье – в сейфе под замком. Ключ только у меня. Это только моя зона, не все даже знают, что оно находится именно здесь. Многие гости приходят и спрашивают: «Ну где твое ружье?» Я говорю: «Есть труднодоступное место».

В шкафу Татьяны – никаких скелетов. Лишь ТОЗ-24 и патроны, с которыми можно ходить на утку. Охотничье ружье – фамильная реликвия. Досталось от отца, а стрелял из него еще дед. Продолжить семейную традицию девушка решила несколько лет назад. Как охотник, она заметит: получить разрешение на оружие непросто. Как практикующий психолог, согласится с необходимостью строгого подхода. Татьяна Голодок, охотник:

Есть бытовые конфликты: жена с мужем подрались – это не шутки. Сковородкой, знаю случаи – куском замороженного мяса по голове. А если у нее дома лежит ружье? Или у него? Последствия могут быть серьезными. Семейный конфликт мог стать основным мотивом и техасского стрелка. Эту версию сегодня рассматривают следователи. Баптистскую церковь, в которой Девин Келли устроил кровавую бойню, регулярно посещала его теща. Женщине поступали угрожающие сообщения от зятя. Но сейчас не об этом. Очередная американская трагедия – а ведь с момента массового расстрела в Лас-Вегасе не прошло и полутора месяцев – вновь разжигает дебаты: быть или не быть ужесточению контроля над оружием?

Дональд Трамп, президент США:

В нашей стране, равно как и в других, есть немало людей, у которых проблемы с психикой. Здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия.

Уже много лет США – абсолютный лидер по количеству огнестрельного оружия на душу населения. Право на его свободное ношение гражданам гарантирует вторая и, видимо, несокрушимая поправка к Конституции. «Оружейное лобби» имеет серьезный вес в политике. Вот и получается, что в стране, где запрещены киндер-сюрпризы (по-простому – «стволы»), есть практически у каждого второго американца. В частных руках находится примерно 270 миллионов единиц оружия. Лояльность зависит от штата. Приобрести ружье в Техасе – дело пары минут. Разрешения не требуется.

А вот в штате Вермонт – он один из самых вооруженных в стране – и вовсе хотели ввести налог для тех, у кого оружия нет. Якобы такие люди требуют больше защиты.

И все же, статистика неумолима. От огнестрела погибло больше американцев, чем от войн, террористов и СПИДа.

Вторую строчку в рейтинге стран с самым вооруженным населением сегодня занимает Йемен. В Европе лидируют Швейцария и Финляндия. Без проблем винтовку, пистолет либо дробовик может приобрести житель Гондураса. Правда, и показатель убийств там – самый высокий на планете.

В Беларуси оружием владеет около 103 тысяч человек. И это легально. Травматическое оружие у нас запрещено, в обороте – только гражданское. Его на руках у белорусов – почти 128 тысяч единиц. Большинство – это охотничьи ружья.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Сегодня попрактиковаться в стрельбе может любой желающий. Вот это когда-то был боевой наган. Сейчас оружие охолощено, а значит, безопасно даже в руках дилетанта.

А вот мест, где можно прицелиться из настоящего огнестрельного – по пальцам пересчитать: ДОСААФ, закрытый спорт-клуб и Линия Сталина. «Случайный» человек в такой тир не попадет. Первое, что попросят – разрешение на оружие. Контингент стрелков: охотники, спортсмены, силовики.

Вадим Абрамович, начальник историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Доступность оружия не может быть легкой. Это залог нашей безопасности. Практически все постсоветское пространство, включая Литву, Латвию, Эстонию, у них тоже есть существенные ограничения в праве хранения, ношения либо пользования огнестрельным оружием.

Потенциальный владелец оружия должен быть совершеннолетним, не иметь проблем с законом и постоянно проживать на территории страны. Охотнику нужно предоставить удостоверение, а чтобы получить право на приобретение спортивного оружия, необходимо заниматься пулевой стрельбой не менее 5 лет. И, разумеется, вердикт должны вынести врачи. Терапевт, окулист, хирург, нарколог и, конечно психиатр. Только в Минске за справкой ежегодно обращаются около 5000 человек.

Ольга Кравцова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Минского городского психоневрологического диспансера:

В основном, за справкой обращаются мужчины средних лет: 35-50 лет, имеющие высшее образование, состоявшиеся в жизни и увлекающиеся охотой.

Разрешение на хранение оружия у нас дается на 3 года. Аннулировать его могут за конфликт с законом, нарушение правил охоты либо за пьяную езду. Восстановиться можно – но это уже совсем другая история.

Андриан Кохнович, главный специалист отдела лицензионно-разрешительной работы Управления профилактики ГУОПП МОБ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В течение 10 месяцев уже аннулировано более 900 разрешений за различные правонарушения. Владение оружием – это не только право им распоряжаться: ходить на охоту, заниматься спортом, но и большая ответственность.

«Прощай» оружию скажет и Олег Георгиевич. Полковник в отставке когда-то был заправским охотником. «Перешагнув за 85, – говорит, – здоровье дает осечку». А тут еще новация этой весны: медкомиссию владельцам огнестрела нужно проходить ежегодно.

Охотников разрешитель либо участковый инспектор навещает 2 раза в год. О визите предупреждать не принято.

Юрий Камлевич, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Заводского РУВД Минска:

Охотники – ответственные люди. Конечно, они соблюдают закон. Выявить нарушение достаточно сложно. Главное правило: ружье и боеприпасы должны храниться в закрытом сейфе. Доступ к нему должен быть только у хозяина.

Александр Лепунов, продавец-консультант охотничьего магазина:

Это самая популярная модель охотничьего оружия, которую у нас белорусские охотники с удовольствием приобретают.