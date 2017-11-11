Кровавые атаки в США как следствие массовой вооруженности населения. Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси?

Надо ли разоружать население? Таким вопросом в очередной раз задались американцы. Несколько дней назад в США случилась очередная кровавая драма. 26 человек убиты и десятки ранены.
Надо ли разоружать население? Таким вопросом в очередной раз задались американцы. Несколько дней назад в США случилась очередная кровавая драма. 26 человек убиты и десятки ранены.
Вооруженный стрелок открыл огонь в церкви в штате Техасс во время богослужения. Штурмовую винтовку купил в магазине – в США свободная продажа оружия. И убит был не полицией, а простым прохожим, который тоже был вооружен.
Татьяна Голодок, охотник, директор психологического центра:
Здесь, в труднодоступном месте, у меня хранится ружье – в сейфе под замком. Ключ только у меня. Это только моя зона, не все даже знают, что оно находится именно здесь. Многие гости приходят и спрашивают: «Ну где твое ружье?» Я говорю: «Есть труднодоступное место».
В шкафу Татьяны – никаких скелетов. Лишь ТОЗ-24 и патроны, с которыми можно ходить на утку. Охотничье ружье – фамильная реликвия. Досталось от отца, а стрелял из него еще дед. Продолжить семейную традицию девушка решила несколько лет назад. Как охотник, она заметит: получить разрешение на оружие непросто. Как практикующий психолог, согласится с необходимостью строгого подхода.
Татьяна Голодок, охотник:
Есть бытовые конфликты: жена с мужем подрались – это не шутки. Сковородкой, знаю случаи – куском замороженного мяса по голове. А если у нее дома лежит ружье? Или у него? Последствия могут быть серьезными.
Семейный конфликт мог стать основным мотивом и техасского стрелка. Эту версию сегодня рассматривают следователи. Баптистскую церковь, в которой Девин Келли устроил кровавую бойню, регулярно посещала его теща. Женщине поступали угрожающие сообщения от зятя. Но сейчас не об этом. Очередная американская трагедия – а ведь с момента массового расстрела в Лас-Вегасе не прошло и полутора месяцев – вновь разжигает дебаты: быть или не быть ужесточению контроля над оружием?
Дональд Трамп, президент США:
В нашей стране, равно как и в других, есть немало людей, у которых проблемы с психикой. Здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия.
Уже много лет США – абсолютный лидер по количеству огнестрельного оружия на душу населения. Право на его свободное ношение гражданам гарантирует вторая и, видимо, несокрушимая поправка к Конституции. «Оружейное лобби» имеет серьезный вес в политике. Вот и получается, что в стране, где запрещены киндер-сюрпризы (по-простому – «стволы»), есть практически у каждого второго американца. В частных руках находится примерно 270 миллионов единиц оружия. Лояльность зависит от штата. Приобрести ружье в Техасе – дело пары минут. Разрешения не требуется.
А вот в штате Вермонт – он один из самых вооруженных в стране – и вовсе хотели ввести налог для тех, у кого оружия нет. Якобы такие люди требуют больше защиты.
И все же, статистика неумолима. От огнестрела погибло больше американцев, чем от войн, террористов и СПИДа.
Вторую строчку в рейтинге стран с самым вооруженным населением сегодня занимает Йемен. В Европе лидируют Швейцария и Финляндия. Без проблем винтовку, пистолет либо дробовик может приобрести житель Гондураса. Правда, и показатель убийств там – самый высокий на планете.
В Беларуси оружием владеет около 103 тысяч человек. И это легально. Травматическое оружие у нас запрещено, в обороте – только гражданское. Его на руках у белорусов – почти 128 тысяч единиц. Большинство – это охотничьи ружья.
Татьяна Ревизоре, корреспондент:
Сегодня попрактиковаться в стрельбе может любой желающий. Вот это когда-то был боевой наган. Сейчас оружие охолощено, а значит, безопасно даже в руках дилетанта.
А вот мест, где можно прицелиться из настоящего огнестрельного – по пальцам пересчитать: ДОСААФ, закрытый спорт-клуб и Линия Сталина. «Случайный» человек в такой тир не попадет. Первое, что попросят – разрешение на оружие. Контингент стрелков: охотники, спортсмены, силовики.
Вадим Абрамович, начальник историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Доступность оружия не может быть легкой. Это залог нашей безопасности. Практически все постсоветское пространство, включая Литву, Латвию, Эстонию, у них тоже есть существенные ограничения в праве хранения, ношения либо пользования огнестрельным оружием.
Потенциальный владелец оружия должен быть совершеннолетним, не иметь проблем с законом и постоянно проживать на территории страны. Охотнику нужно предоставить удостоверение, а чтобы получить право на приобретение спортивного оружия, необходимо заниматься пулевой стрельбой не менее 5 лет. И, разумеется, вердикт должны вынести врачи. Терапевт, окулист, хирург, нарколог и, конечно психиатр. Только в Минске за справкой ежегодно обращаются около 5000 человек.
Ольга Кравцова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Минского городского психоневрологического диспансера:
В основном, за справкой обращаются мужчины средних лет: 35-50 лет, имеющие высшее образование, состоявшиеся в жизни и увлекающиеся охотой.
Разрешение на хранение оружия у нас дается на 3 года. Аннулировать его могут за конфликт с законом, нарушение правил охоты либо за пьяную езду. Восстановиться можно – но это уже совсем другая история.
Андриан Кохнович, главный специалист отдела лицензионно-разрешительной работы Управления профилактики ГУОПП МОБ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В течение 10 месяцев уже аннулировано более 900 разрешений за различные правонарушения. Владение оружием – это не только право им распоряжаться: ходить на охоту, заниматься спортом, но и большая ответственность.
«Прощай» оружию скажет и Олег Георгиевич. Полковник в отставке когда-то был заправским охотником. «Перешагнув за 85, – говорит, – здоровье дает осечку». А тут еще новация этой весны: медкомиссию владельцам огнестрела нужно проходить ежегодно.
Охотников разрешитель либо участковый инспектор навещает 2 раза в год. О визите предупреждать не принято.
Юрий Камлевич, старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Заводского РУВД Минска:
Охотники – ответственные люди. Конечно, они соблюдают закон. Выявить нарушение достаточно сложно.
Главное правило: ружье и боеприпасы должны храниться в закрытом сейфе. Доступ к нему должен быть только у хозяина.
Александр Лепунов, продавец-консультант охотничьего магазина:
Это самая популярная модель охотничьего оружия, которую у нас белорусские охотники с удовольствием приобретают.
А можно ли покупателю его потрогать, осмотреть?
Александр Лепунов:
Нет. Такому покупателю мы скажем: «Сначала предъявите свое разрешение».
И это правда. Без разрешения: придется довольствоваться лишь видом из витрин. Кстати, еще нюанс. На карабин охотник может рассчитывать, имея за плечами не менее 5 лет опыта владения гладкоствольным ружьем. Обойти закон не удастся. За нелегальное хранение оружия в нашей стране предусмотрено наказание. Вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет. Ежегодно оперативники выводят из оборота более 2000 незарегистрированных ружей и пистолетов. Ведь, как показывает статистика, в 80% преступлений сработавший «железой аргумент» нигде официально не числился.