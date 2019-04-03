В Гомеле произошёл наезд на женщину. Погибли водитель и пешеход

Новости Беларуси. В Гомеле 3 апреля произошёл наезд на шедшую по тротуару женщину.

Как сообщает СК, находясь за рулём Audi, 59-летний водитель почувствовал резкое ухудшение самочувствия. В результате этого мужчина потерял контроль на машиной.

Автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину. Прибывшие к месту ДТП медики констатировали смерть водителя и пешехода.

На месте происшествия работает СОГ.

Если вы стали очевидцем данной аварии или у вас есть запись видеорегистратора о ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8029) 333-32-05, (8044) 772-75-45.

Весной 2019 года в Минске Citroen насмерть сбил пешехода.