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В Гомеле произошёл наезд на женщину. Погибли водитель и пешеход

03 апреля 2019 14:16
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Новости Беларуси. В Гомеле 3 апреля произошёл наезд на шедшую по тротуару женщину.  

Как сообщает СК, находясь за рулём Audi, 59-летний водитель почувствовал резкое ухудшение самочувствия. В результате этого мужчина потерял контроль на машиной.  

Автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину. Прибывшие к месту ДТП медики констатировали смерть водителя и пешехода.  

На месте происшествия работает СОГ.  

Если вы стали очевидцем данной аварии или у вас есть запись видеорегистратора о ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8029) 333-32-05, (8044) 772-75-45.  

Весной 2019 года в Минске Citroen насмерть сбил пешехода. 

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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