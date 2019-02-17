В Гомеле при столкновении такси и троллейбуса зажало пассажирку легковушки

Новости Беларуси. 17 февраля в полдесятого утра в Гомеле произошло лобовое столкновение такси и троллейбуса.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, 40-летний водитель такси на Renault Logan выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус.
Новости Беларуси. 17 февраля в полдесятого утра в Гомеле произошло лобовое столкновение такси и троллейбуса.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, 40-летний водитель такси на Renault Logan выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус.
Фото: Гомельское ОУМЧС
В результате аварии оказалась зажата 29-летняя пассажирка легковушки. Водитель такси, а также водитель и пассажиры троллейбуса (34 человека) не пострадали.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Спасатели деблокировали зажатую в иномарке девушку. Пострадавшая доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «ЧМТ, ушиб головного мозга».
Фото: Гомельское ОУМЧС
Зимой 2019 года в Минске водитель Skoda пытался избежать столкновения с другой машиной и врезался в дерево.
Мужчине потребовалась госпитализация – подробнее здесь.