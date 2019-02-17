В Гомеле при столкновении такси и троллейбуса зажало пассажирку легковушки

Новости Беларуси. 17 февраля в полдесятого утра в Гомеле произошло лобовое столкновение такси и троллейбуса. По сведениям Гомельского ОУМЧС, 40-летний водитель такси на Renault Logan выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус.

Фото: Гомельское ОУМЧС

В результате аварии оказалась зажата 29-летняя пассажирка легковушки. Водитель такси, а также водитель и пассажиры троллейбуса (34 человека) не пострадали.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Спасатели деблокировали зажатую в иномарке девушку. Пострадавшая доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «ЧМТ, ушиб головного мозга».

Фото: Гомельское ОУМЧС