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В Гомеле при столкновении такси и троллейбуса зажало пассажирку легковушки

17 февраля 2019 12:55
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Новости Беларуси. 17 февраля в полдесятого утра в Гомеле произошло лобовое столкновение такси и троллейбуса.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 40-летний водитель такси на Renault Logan выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус.  

В Гомеле при столкновении такси и троллейбуса зажало пассажирку легковушки-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

В результате аварии оказалась зажата 29-летняя пассажирка легковушки. Водитель такси, а также водитель и пассажиры троллейбуса (34 человека) не пострадали.  

В Гомеле при столкновении такси и троллейбуса зажало пассажирку легковушки-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Спасатели деблокировали зажатую в иномарке девушку. Пострадавшая доставлена в медучреждение с предварительным диагнозом «ЧМТ, ушиб головного мозга».  

В Гомеле при столкновении такси и троллейбуса зажало пассажирку легковушки-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в Минске водитель Skoda пытался избежать столкновения с другой машиной и врезался в дерево. 

Мужчине потребовалась госпитализация – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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