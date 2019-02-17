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В Вороновском районе мужчина получил ожоги при тушении пожара

17 февраля 2019 07:46
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Новости Беларуси. 16 февраля в половине двенадцатого ночи произошёл пожар в агрогородке Больтишки Вороновского района.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, зять владельца дома при самостоятельном тушении пламени получил ожоги 2-3 степени (30% тела). Мужчина доставлен в реанимацию.  

Огнём повреждены кровля, перекрытие, имущество в топочном помещении. Причина пожара выясняется.  

За дежурные сутки в Гродненской области произошёл ещё один пожар. В субботу утром в деревне Богушовка Гродненского района загорелся Volkswagen Passat. Автомобиль сгорел полностью. Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.  

Зимой 2018 года в Мозыре мужчина случайно пролил на себя спирт и уронил тлеющую сигарету.  

Гражданина госпитализировали с ожогами – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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