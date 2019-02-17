В Вороновском районе мужчина получил ожоги при тушении пожара

Новости Беларуси. 16 февраля в половине двенадцатого ночи произошёл пожар в агрогородке Больтишки Вороновского района.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, зять владельца дома при самостоятельном тушении пламени получил ожоги 2-3 степени (30% тела). Мужчина доставлен в реанимацию.

Огнём повреждены кровля, перекрытие, имущество в топочном помещении. Причина пожара выясняется.

За дежурные сутки в Гродненской области произошёл ещё один пожар. В субботу утром в деревне Богушовка Гродненского района загорелся Volkswagen Passat. Автомобиль сгорел полностью. Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Зимой 2018 года в Мозыре мужчина случайно пролил на себя спирт и уронил тлеющую сигарету.