В Бешенковичском районе на пожаре погибли два человека

Новости Беларуси. Огненная трагедия в Бешенковичском районе. Минувшей ночью здесь на пожаре погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела двух мужчин – 60-летнего хозяина дома и его 28-летнего гостя – обнаружили спасатели. Точную причину возгорания еще предстоит установить. Основная версия – неосторожность при курении.

По данным МЧС, всего за 16 февраля в стране произошло 17 пожаров. Из огня спасены три человека.