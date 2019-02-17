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В Бешенковичском районе на пожаре погибли два человека

17 февраля 2019 11:35
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Новости Беларуси. Огненная трагедия в Бешенковичском районе. Минувшей ночью здесь на пожаре погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бешенковичском районе на пожаре погибли два человека-1

В Бешенковичском районе на пожаре погибли два человека-3

Тела двух мужчин – 60-летнего хозяина дома и его 28-летнего гостя – обнаружили спасатели. Точную причину возгорания еще предстоит установить. Основная версия – неосторожность при курении.

По данным МЧС, всего за 16 февраля в стране произошло 17 пожаров. Из огня спасены три человека.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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