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В аварии в Пружанском районе погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка

17 февраля 2019 12:30
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Новости Беларуси. 17 февраля около 12:20 в городском посёлке Ружаны Пружанского района в ДТП погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель МАЗа двигался по улице Коссовской. Автомобиль перевозил в прицепе лесоматериал.  

В аварии в Пружанском районе погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка-1

Фото: twitter.com/marsalex1984  

Когда транспортное средство объезжало шедших во встречном направлении людей, прицеп опрокинулся, и находившиеся в нём брёвна упали на женщин с коляской. 44-летняя женщина и 6-месячный малыш погибли. 25-летняя мать ребёнка с тяжёлыми травмами доставлена в реанимацию.  

На месте аварии работает СОГ.  

Летом 2018 года под Кобрином столкнулись Nissan Qashqai и грузовик DAF.  

Погиб восьмимесячный младенец – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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