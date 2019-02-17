В аварии в Пружанском районе погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель МАЗа двигался по улице Коссовской. Автомобиль перевозил в прицепе лесоматериал.

Новости Беларуси. 17 февраля около 12:20 в городском посёлке Ружаны Пружанского района в ДТП погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка.

Когда транспортное средство объезжало шедших во встречном направлении людей, прицеп опрокинулся, и находившиеся в нём брёвна упали на женщин с коляской. 44-летняя женщина и 6-месячный малыш погибли. 25-летняя мать ребёнка с тяжёлыми травмами доставлена в реанимацию.

На месте аварии работает СОГ.

Летом 2018 года под Кобрином столкнулись Nissan Qashqai и грузовик DAF.