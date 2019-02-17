В аварии в Пружанском районе погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка

Новости Беларуси. 17 февраля около 12:20 в городском посёлке Ружаны Пружанского района в ДТП погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка.
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, водитель МАЗа двигался по улице Коссовской. Автомобиль перевозил в прицепе лесоматериал.
Фото: twitter.com/marsalex1984
Когда транспортное средство объезжало шедших во встречном направлении людей, прицеп опрокинулся, и находившиеся в нём брёвна упали на женщин с коляской. 44-летняя женщина и 6-месячный малыш погибли. 25-летняя мать ребёнка с тяжёлыми травмами доставлена в реанимацию.
На месте аварии работает СОГ.
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