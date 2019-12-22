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Под Слуцком Citroen врезался в автобус с детьми, которые ехали на праздник

22 декабря 2019 10:00
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Новости Беларуси. 22 декабря примерно в девять утра возле деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал автобус с детьми. 

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний водитель Citroen Berlingo двигался по трассе Р23. Выезжая со второстепенной дороги, иномарка не пропустила автобус, который вёз детей на праздничные новогодние мероприятия. 

Под Слуцком Citroen врезался в автобус с детьми, которые ехали на праздник-1

Фото: МВД Беларуси 

В аварии пострадали водители, несовершеннолетние травм не получили. К месту происшествия были направлены СОГ, спасатели и медики. 

Автобус был быстро заменён, и дети продолжили путь на праздник в сопровождении автомобиля ГАИ. 

На неделе в Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус. 

Один из водителей получил телесные повреждения – подробнее здесь

# Авария в Минской области # происшествия

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