Под Слуцком Citroen врезался в автобус с детьми, которые ехали на праздник

Новости Беларуси. 22 декабря примерно в девять утра возле деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал автобус с детьми.
Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний водитель Citroen Berlingo двигался по трассе Р23. Выезжая со второстепенной дороги, иномарка не пропустила автобус, который вёз детей на праздничные новогодние мероприятия.
В аварии пострадали водители, несовершеннолетние травм не получили. К месту происшествия были направлены СОГ, спасатели и медики.
Автобус был быстро заменён, и дети продолжили путь на праздник в сопровождении автомобиля ГАИ.
На неделе в Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус.
Один из водителей получил телесные повреждения – подробнее здесь.