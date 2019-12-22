Под Слуцком Citroen врезался в автобус с детьми, которые ехали на праздник

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний водитель Citroen Berlingo двигался по трассе Р23. Выезжая со второстепенной дороги, иномарка не пропустила автобус, который вёз детей на праздничные новогодние мероприятия.

Новости Беларуси. 22 декабря примерно в девять утра возле деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал автобус с детьми.

В аварии пострадали водители, несовершеннолетние травм не получили. К месту происшествия были направлены СОГ, спасатели и медики.

Автобус был быстро заменён, и дети продолжили путь на праздник в сопровождении автомобиля ГАИ.

На неделе в Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус.