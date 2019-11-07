В Гомеле на одном из предприятий погрузчик наехал на мужчину

Новости Беларуси. 5 ноября около трёх часов дня в Гомеле на одном из предприятий произошёл наезд на мужчину.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 26-летний водитель погрузчика ехал по полю закрытой территории одного из местных предприятий. Мужчина перевозил на вилах впереди погрузчика сухие ветки.

Когда груз был доставлен в нужно место, транспортное средство начало движение задним ходом и сбило 57-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжёлые травмы и погиб в карете скорой помощи.

Месяцем ранее на НПЗ в Мозыре перевернулся автобус.