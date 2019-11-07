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В Гомеле на одном из предприятий погрузчик наехал на мужчину

07 ноября 2019 06:46
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Новости Беларуси. 5 ноября около трёх часов дня в Гомеле на одном из предприятий произошёл наезд на мужчину. 

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 26-летний водитель погрузчика ехал по полю закрытой территории одного из местных предприятий. Мужчина перевозил на вилах впереди погрузчика сухие ветки. 

Когда груз был доставлен в нужно место, транспортное средство начало движение задним ходом и сбило 57-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжёлые травмы и погиб в карете скорой помощи. 

Месяцем ранее на НПЗ в Мозыре перевернулся автобус.

Один человек погиб – подробнее здесь

# Авария в Гомельской области # происшествия

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