Пьяный минчанин в Серебрянке украл зеркала с шести машин

Новости Беларуси. Ночная кража в Серебрянке. Минчанин похитил зеркала заднего вида сразу с шести автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночная кража в Серебрянке. Минчанин похитил зеркала заднего вида сразу с шести автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Действия злоумышленника попали в объектив камеры видеонаблюдения. Оказалось, минчанин возвращался домой после позднего застолья и, видимо, решил запастись деталями. Подозреваемого задержали.