В Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе в аварии погиб человек

Новости Беларуси. 7 октября около половины девятого утра на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус. Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия был направлен наряд ГАИ. Установлено, что служебный автобус МАЗ, перевозящий работников предприятия по территории завода, двигался по главной дороге. В салоне находились водитель и 12 пассажиров.

Фото: МВД Беларуси

По второстепенной дороге ехал грузовик Mercedes. Приблизившись к МАЗу, он не пропустил его, что привело к столкновению. Автобус лёг на бок. Одного из пассажиров выбросило из окна и придавило. Он погиб.

Фото: МВД Беларуси