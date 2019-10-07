В Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе в аварии погиб человек

Новости Беларуси. 7 октября около половины девятого утра на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус.
Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия был направлен наряд ГАИ. Установлено, что служебный автобус МАЗ, перевозящий работников предприятия по территории завода, двигался по главной дороге. В салоне находились водитель и 12 пассажиров.
По второстепенной дороге ехал грузовик Mercedes. Приблизившись к МАЗу, он не пропустил его, что привело к столкновению. Автобус лёг на бок. Одного из пассажиров выбросило из окна и придавило. Он погиб.
Прибывшие спасатели помогли извлечь людей. Остальные одиннадцать пассажиров обратились за медпомощью. Водители не пострадали.
На прошлой неделе в Барановичах на территории предприятия погиб рабочий.
Мужчину придавил грузовик – здесь подробности.