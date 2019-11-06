В Минске мужчина с ножом пытался научить компанию подростков «хорошим манерам»

Новости Беларуси. Мужчина с помощью ножа угрожал подросткам в Минске.

По информации ГУВД Мингорисполкома, был задержан человек, который совершил хулиганские действия в отношении подростка.

Правоохранители получили сообщение, что мужчина с ножом угрожает компании подростков.

Ранее 43-летний задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина рассказал, что в продуктовом магазине его внимание привлекла компания подростков, которая громко разговаривала, шумела и веселилась.

Поэтому мужчина решил научить несовершеннолетних «хорошим манерам»: вышел из магазина вслед за ними, посоветовал разойтись по домам и достал нож, которым начал размахивать. В результате фигурант задел одного подростка. Он не пострадал – его спасла теплая куртка, которая оказалась повреждена.

Материалы проверки переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины.