В Минске супруги требовали у мужчины 6 тысяч долларов за молчание о его изменах

Новости Беларуси. Супруги требовали у жителя Минска 6 тысяч долларов за неразглашение его измен.

По информации МВД, в конце октября к правоохранителям обратился 54-летний мужчина, который рассказал о своем служебном романе с 36-летней женщиной.

Об этих отношениях узнал 44-летний муж женщины. Он решился воспользоваться ситуацией и начал шантажировать любовника, угрожал передать копию переписки и пикантные фото его жене.

Стоимость неразглашения мужчина оценил в три тысячи долларов – минчанин согласился.

Спустя время бывшая возлюбленная обратилась к мужчине и также потребовала три тысячи долларов. Об этом минчанин решил сообщить правоохранителям.

Подозреваемая была задержана во время сделки, за которой наблюдал муж женщины. Супруги были в сговоре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц». Фигуранты ранее не привлекались к уголовной ответственности.