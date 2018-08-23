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16-летний мотоциклист-бесправник сбил пенсионерку на велосипеде в Ивацевичском районе

23 августа 2018 10:11
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Новости Беларуси. Несовершеннолетний мотоциклист-бесправник совершил наезд на пожилую велосипедистку в Ивацевичском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером двадцать второго августа.

16-летний водитель мотоцикла «ММВЗ -125», который не был зарегистрирован в установленном порядке, столкнулся с 63-летней велосипедисткой. Женщина ехала в попутном направлении и в непосредственной близости от транспортного средства совершила поворот.

Водитель мотоцикла не имел водительских прав.

Пострадавшую госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб пассажир.

Водитель 72 раза привлекался к административной ответственности (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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