16-летний мотоциклист-бесправник сбил пенсионерку на велосипеде в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. Несовершеннолетний мотоциклист-бесправник совершил наезд на пожилую велосипедистку в Ивацевичском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером двадцать второго августа.

16-летний водитель мотоцикла «ММВЗ -125», который не был зарегистрирован в установленном порядке, столкнулся с 63-летней велосипедисткой. Женщина ехала в попутном направлении и в непосредственной близости от транспортного средства совершила поворот.

Водитель мотоцикла не имел водительских прав.

Пострадавшую госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб пассажир.