16-летний мотоциклист-бесправник сбил пенсионерку на велосипеде в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. Несовершеннолетний мотоциклист-бесправник совершил наезд на пожилую велосипедистку в Ивацевичском районе.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером двадцать второго августа.
16-летний водитель мотоцикла «ММВЗ -125», который не был зарегистрирован в установленном порядке, столкнулся с 63-летней велосипедисткой. Женщина ехала в попутном направлении и в непосредственной близости от транспортного средства совершила поворот.
Водитель мотоцикла не имел водительских прав.
Пострадавшую госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.
В результате опрокидывания мотоцикла в Пинском районе погиб пассажир.
Водитель 72 раза привлекался к административной ответственности (читать далее).