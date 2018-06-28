В Минске на остановке подрались пассажирка и контролёр

Новости Беларуси. Днём 27 июня в Минске на остановке общественного транспорта подрались контролёр и пассажирка. Об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из очевидцев снял происходившее на камеру. На данный момент не известно, что привело к конфликту, но на видео пассажирка просит контролёра не повышать голос на её ребёнка. После этих слов начинается непродолжительная борьба.

По факту инцидента в «Минсктрансе» проводится проверка.

На неделе сообщалось, что на трамвайной остановке в Минске подрались два человека.