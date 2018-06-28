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В Минске мать случайно закрыла младенца в машине. Потребовалась помощь спасателей

28 июня 2018 09:44
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Новости Беларуси. Утром 27 июня спасателям позвонила молодая женщина. Она сообщила, что в захлопнувшейся легковушке находится её грудной ребёнок.  

По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент произошёл с 33-летней молодой матерью, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком. Гражданка вышла из Audi Q5 и случайно закрыла дверь, после чего в машине сработал центральный замок.  

Прибывшие на вызов спасатели предложили разбить стекло транспортного средства. Женщина отказалась и обратилась в платную службу по вскрытию замков. Специалисты не смогли открыть машину, поэтому спасатели разбили переднее левое стекло.  

В результате инцидента младенец не пострадал.  

В МЧС напоминают, что летом оставлять детей в автомобиле исключительно опасно. При ясной погоде за 30 минут воздух в салоне нагревается до 55°С, а за час – до 70°С. При такой температуре у человека может произойти обезвоживание организма, а в крайнем случае могут наступить перегрев мозга и смерть.  

Несколько лет назад в Минске прохожие увидели в закрытой машине истекающего потом ребёнка.  

Его маму искали больше часа – здесь подробнее.  

# Дети и родители # происшествия

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