В Минске мать случайно закрыла младенца в машине. Потребовалась помощь спасателей

Новости Беларуси. Утром 27 июня спасателям позвонила молодая женщина. Она сообщила, что в захлопнувшейся легковушке находится её грудной ребёнок.

По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент произошёл с 33-летней молодой матерью, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком. Гражданка вышла из Audi Q5 и случайно закрыла дверь, после чего в машине сработал центральный замок.

Прибывшие на вызов спасатели предложили разбить стекло транспортного средства. Женщина отказалась и обратилась в платную службу по вскрытию замков. Специалисты не смогли открыть машину, поэтому спасатели разбили переднее левое стекло.

В результате инцидента младенец не пострадал.

В МЧС напоминают, что летом оставлять детей в автомобиле исключительно опасно. При ясной погоде за 30 минут воздух в салоне нагревается до 55°С, а за час – до 70°С. При такой температуре у человека может произойти обезвоживание организма, а в крайнем случае могут наступить перегрев мозга и смерть.

Несколько лет назад в Минске прохожие увидели в закрытой машине истекающего потом ребёнка.