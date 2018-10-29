В Гомеле мужчина предстанет перед судом за попытку побега и нападение на милиционеров

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего гомельчанина, который сбежал из могилёвского исправительного учреждения и совершил покушение на убийство.

Как сообщает УСК по Гомельской области, в апреле 2017 года молодой человек был признан виновным в хулиганстве и незаконном обороте наркотиков. Фигуранта приговорили к трём годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

В учреждении парень не раз нарушал порядок и условия отбывания наказания, за что привлекался к дисциплинарной ответственности. Известно, что гражданин склонен к экстремистской и другой противоправной деятельности, исповедует радикальный ислам.

В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года мужчина сбежал из Шкловской больницы, где находился на лечении. Молодой человек был объявлен в республиканский розыск.

Вскоре стало известно, что осуждённый скрывается в Гомеле. Вечером 15 мая в троллейбусе гражданина попытались задержать три милиционера. Фигурант ранил правоохранителей ножом и скрылся. Утром 16 мая возле реки Сож его задержали сотрудники ОМОН.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проверены показания на месте инцидента с участием потерпевших, к делу добавлена видеозапись преступления, которую сделала пассажирка троллейбуса на телефон. Проведён ряд экспертиз.

На основании собранных доказательств гомельчанин обвиняется по статьям «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

Уголовное дело передано прокурору.

По информации Генеральной прокуратуры, прокурор признал обоснованность обвинения. Уголовное дело изучено и направлено в Гомельский областной суд. Уточняется, что обвиняемый продолжит находится под стражей.

Весной 2018 года мы рассказывали о нападении злоумышленника на правоохранителей в Гомеле.