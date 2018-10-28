В Браславском районе туристка из России нашла человеческий череп

Новости Беларуси. В озере Укля Браславского района туристка нашла череп человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Браслаўская звязда», жительница Санкт-Петербурга приехала в Беларусь и проводила время в деревне Укля. Прохаживаясь возле озера, женщина заметила человеческий череп.

Костная часть головы лежала в водоёме на расстоянии метра от берега. Череп частично выступал над поверхностью воды, у него не было нижней челюсти, волос и мышц.

Признаки насильственных травм на костной части головы не обнаружены. Назначена медико-криминалистическая экспертиза.