Прямой эфир

В Браславском районе туристка из России нашла человеческий череп

28 октября 2018 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В озере Укля Браславского района туристка нашла череп человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету «Браслаўская звязда», жительница Санкт-Петербурга приехала в Беларусь и проводила время в деревне Укля. Прохаживаясь возле озера, женщина заметила человеческий череп.  

Костная часть головы лежала в водоёме на расстоянии метра от берега. Череп частично выступал над поверхностью воды, у него не было нижней челюсти, волос и мышц.  

Признаки насильственных травм на костной части головы не обнаружены. Назначена медико-криминалистическая экспертиза.  

# Археология # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Подробности жуткой аварии под Радошковичами: среди пострадавших – малыш полутора лет и 10-летний ребёнок
28 октября 2018 11:21

Подробности жуткой аварии под Радошковичами: среди пострадавших – малыш полутора лет и 10-летний ребёнок

В Берёзовском районе перевернулась лодка: один человек утонул, трое – в реанимации
28 октября 2018 08:03

В Берёзовском районе перевернулась лодка: один человек утонул, трое – в реанимации

Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе
28 октября 2018 07:26

Два человека попали под электропоезд в Молодечненском районе