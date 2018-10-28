Подробности жуткой аварии под Радошковичами: среди пострадавших – малыш полутора лет и 10-летний ребёнок

Новости Беларуси. Медики продолжают бороться за жизни уцелевших в жуткой аварии под Радошковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страшная авария на трассе Минск-Молодечно: 4 человека погибли, 5 доставлены в больницу, в том числе дети
Как уже сообщалось, вечером 27 октября на трассе Минск-Нарочь произошло лобовое столкновение автомобилей.
В результате аварии четыре человека погибли, пять – получили ранения. Среди них двое детей. Полуторагодовалый малыш находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Также в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с переломом голени доставлен 10-летний школьник. У взрослых пострадавших – различные травмы. Все находятся в клиниках столицы.
Обстоятельства трагедии устанавливает Следственный комитет.