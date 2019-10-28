Прямой эфир

Под Клецком мужчина упал под поезд и лишился ноги

28 октября 2019 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На перегоне Тимковичи-Клецк мужчина упал под поезд и лишился ноги.

По информации МВД Беларуси, 26 октября в 11:25 между станциями «Тимковичи» и «Клецк» попал под товарный поезд 52-летний мужчина. Житель Брестской области лишился ноги и был госпитализирован. Перед наездом машинистом применялось экстренное торможение и подавался звуковой сигнал.

Специалисты проводят проверку по факту травмирования мужчины.

В августе под Минском грузовой поезд сбил парня. Ему было 20 лет (читать дальше).

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Островцом в ДТП попал Citroen с пьяным водителем. Погиб пассажир
28 октября 2019 09:08

Под Островцом в ДТП попал Citroen с пьяным водителем. Погиб пассажир

В Толочинском районе были задержаны два нелегала из Индии
28 октября 2019 08:34

В Толочинском районе были задержаны два нелегала из Индии

В Лидском районе 23-летний парень за рулём Audi сбил сотрудника ГАИ
27 октября 2019 14:42

В Лидском районе 23-летний парень за рулём Audi сбил сотрудника ГАИ