Под Клецком мужчина упал под поезд и лишился ноги

Новости Беларуси. На перегоне Тимковичи-Клецк мужчина упал под поезд и лишился ноги.

По информации МВД Беларуси, 26 октября в 11:25 между станциями «Тимковичи» и «Клецк» попал под товарный поезд 52-летний мужчина. Житель Брестской области лишился ноги и был госпитализирован. Перед наездом машинистом применялось экстренное торможение и подавался звуковой сигнал.

Специалисты проводят проверку по факту травмирования мужчины.