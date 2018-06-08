В Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек

Новости Беларуси. С гомельского автовокзала была проведена эвакуация 60 человек из-за забытых рюкзака и сумки. По сведениям УВД Гомельского облисполкома, 8 июня около восьми утра в милицию сообщили о бесхозном рюкзаке. К месту инцидента выбыли правоохранители.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Прибывшие сотрудники обнаружили указанную вещь и начали эвакуацию людей. Во время осмотра территории также была обнаружена бесхозная дамская сумка. Она находилась возле автобуса сообщением «Гомель – Ветка». Милиционер зашёл в транспортное средство и спросил пассажиров о сумке, но никто не ответил. После этого автобус уехал. К этому моменту были эвакуированы 60 человек, включая работников вокзала.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Через некоторое время на автовокзал приехал владелец рюкзака. 43-летний житель Добрушского района рассказал, что они с женой вернулись после отдыха в Турции и, сев на маршрутное такси, направились домой. На конечной остановке семейная пара вспомнила о забытом рюкзаке, в котором были детские вещи и турецкие сладости.

Фото: УВД Гомельского облисполкома