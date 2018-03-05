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40 человек эвакуировали из Брестской областной больницы из-за бесхозной сумки

05 марта 2018 08:41
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Новости Беларуси. В Бресте из больницы из-за бесхозной сумки были эвакуированы люди.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома, сообщение поступило в дежурную часть днем 3 марта. Очевидец рассказал, что в Брестской областной больнице в холле находится бесхозная сумка, которая стоит под скамьей.

Из здания были эвакуированы 40 человек – персонал и посетители.

Сотрудники саперно-пиротехнической группы не обнаружили на месте взрывоопасных предметов.

Оказалось, что владелицей сумки является 68-летняя женщина, которая оставила вещи и ушла проведать родственника в больнице.

В конце декабря 2017 года в Гомеле мужчина сообщил о минировании мясокомбината.

Эвакуировали 100 человек – здесь подробнее.  

# происшествия # Лжеминирование

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