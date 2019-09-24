Прямой эфир

В Гомеле из окна госпиталя выпал 52-летний пациент

24 сентября 2019 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле из окна областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны выпал 52-летний пациент.  

По информации «Гомельскай праўды», днем 22 сентября на машине скорой помощи медики доставили мужчину. У него было повторное нарушение мозгового кровообращения. Пациента поместили в стационар. Около часа ночи 24 сентября мужчина выпал из окна четвертого этажа.  

Медики оказывали экстренную помощь пострадавшему. Мужчину спасти не удалось. По факту происшествия главным управлением здравоохранения облисполкома была создана комиссия.  

В августе в Минске мужчина выпал из окна четвертого этажа. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами (читать дальше).  

# Падение с высоты # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Мать и её знакомый обвиняются в жестоком убийстве 8-месячной девочки. Суд проходит в закрытом режиме
24 сентября 2019 13:31

Мать и её знакомый обвиняются в жестоком убийстве 8-месячной девочки. Суд проходит в закрытом режиме

23-летний житель Борисова подозревается в распространении порнографии
24 сентября 2019 11:52

23-летний житель Борисова подозревается в распространении порнографии

В Бобруйске Fiat сбил 52-летнего велосипедиста
24 сентября 2019 11:30

В Бобруйске Fiat сбил 52-летнего велосипедиста