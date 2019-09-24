В Гомеле из окна госпиталя выпал 52-летний пациент

Новости Беларуси. В Гомеле из окна областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны выпал 52-летний пациент.

По информации «Гомельскай праўды», днем 22 сентября на машине скорой помощи медики доставили мужчину. У него было повторное нарушение мозгового кровообращения. Пациента поместили в стационар. Около часа ночи 24 сентября мужчина выпал из окна четвертого этажа.

Медики оказывали экстренную помощь пострадавшему. Мужчину спасти не удалось. По факту происшествия главным управлением здравоохранения облисполкома была создана комиссия.