23-летний житель Борисова подозревается в распространении порнографии

Новости Беларуси. Задержан житель Борисова, который подозревается в распространении порнографических материалов.

Как сообщает УСК по Минской области, 23-летний автослесарь с февраля 2018 года по апрель 2019 года в нескольких групповых чатах в популярном мессенджере распространил более 75 порнографических изображений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК РБ.

Место жительства подозреваемого было осмотрено. Изъяты мобильник, ноутбук и другая компьютерная техника, которая использовалась в противоправной деятельности.

Была проведена судебная культурологическая экспертиза, подтвердившая порнографический характер изображений, которые рассылал фигурант.

Ранее мужчина судим не был. Расследование продолжается.