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В Минске местный житель выпал из окна четвёртого этажа

05 августа 2019 09:46
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Новости Беларуси. 4 августа около половины девятого вечера в Минске мужчина выпал из окна четвёртого этажа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы от сотрудников скорой помощи. Медработники рассказали, что гражданин был обнаружен лежащим на козырьке подъезда.

Установлено, что пьяный 49-летний минчанин захотел покурить, сидя в оконном проёме. Мужчина сел на подоконник и свесил ноги на улицу. В какой-то момент гражданин потерял равновесие и упал на козырёк подъезда.

Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами.

Весной 2019 года в Бресте мужчина выпал из окна.

Пострадавший хотел выйти из квартиры, в которой его заперла жена (здесь подробнее).

# Падение с высоты # происшествия

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