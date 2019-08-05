В Минске местный житель выпал из окна четвёртого этажа

Новости Беларуси. 4 августа около половины девятого вечера в Минске мужчина выпал из окна четвёртого этажа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы от сотрудников скорой помощи. Медработники рассказали, что гражданин был обнаружен лежащим на козырьке подъезда.

Установлено, что пьяный 49-летний минчанин захотел покурить, сидя в оконном проёме. Мужчина сел на подоконник и свесил ноги на улицу. В какой-то момент гражданин потерял равновесие и упал на козырёк подъезда.

Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами.

Весной 2019 года в Бресте мужчина выпал из окна.