В Бобруйске Fiat сбил 52-летнего велосипедиста

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 36-летняя жительница деревни Щатково Бобруйского района за рулём Fiat Bravo ехала по улице Рокоссовского.

Новости Беларуси. 23 сентября в полседьмого вечера в Бобруйске произошёл наезд на велосипедиста.

В определённый момент перед машиной оказался 52-летний велосипедист, двигавшийся во встречном направлении. Наезда избежать не удалось. Мужчина получил травмы, он госпитализирован.

На прошлой неделе в Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку.