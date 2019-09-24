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В Бобруйске Fiat сбил 52-летнего велосипедиста

24 сентября 2019 11:30
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Новости Беларуси. 23 сентября в полседьмого вечера в Бобруйске произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 36-летняя жительница деревни Щатково Бобруйского района за рулём Fiat Bravo ехала по улице Рокоссовского.

В Бобруйске Fiat сбил 52-летнего велосипедиста-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В определённый момент перед машиной оказался 52-летний велосипедист, двигавшийся во встречном направлении. Наезда избежать не удалось. Мужчина получил травмы, он госпитализирован.

На прошлой неделе в Лунинецком районе Audi сбила 65-летнюю велосипедистку.

Женщина была доставлена в больницу – здесь подробности.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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