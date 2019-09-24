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Мать и её знакомый обвиняются в жестоком убийстве 8-месячной девочки. Суд проходит в закрытом режиме

24 сентября 2019 13:31
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Новости Беларуси. Громкое дело об убийстве 8-месячной девочки рассматривают в Брестском областном суде. 24 сентября прошло первое заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мать и её знакомый обвиняются в жестоком убийстве 8-месячной девочки. Суд проходит в закрытом режиме-1

Трагедия всколыхнула Лунинец в октябре 2018 года.

В Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери

Отец – он в роли потерпевшего – вернулся домой и обнаружил труп дочери. В это время в квартире находились мать ребенка – ей 26 лет, и ее 48-летний знакомый. Выпивали – экспертиза показала в их крови больше промилле этилового спирта.

Мать и её знакомый обвиняются в жестоком убийстве 8-месячной девочки. Суд проходит в закрытом режиме-4

Оба на скамье подсудимых. Они обвиняются в совершении убийства с особой жестокостью группой лиц из хулиганских побуждений. Было установлено, что девочке нанесли 46 травматических воздействий. Заседание по просьбе обеих сторон проходит в закрытом режиме.

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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