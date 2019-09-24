Мать и её знакомый обвиняются в жестоком убийстве 8-месячной девочки. Суд проходит в закрытом режиме

Новости Беларуси. Громкое дело об убийстве 8-месячной девочки рассматривают в Брестском областном суде. 24 сентября прошло первое заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия всколыхнула Лунинец в октябре 2018 года. В Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери Отец – он в роли потерпевшего – вернулся домой и обнаружил труп дочери. В это время в квартире находились мать ребенка – ей 26 лет, и ее 48-летний знакомый. Выпивали – экспертиза показала в их крови больше промилле этилового спирта.