В Каменецком районе столкнулись Renault и погрузчик. Погиб ребёнок

Новости Беларуси. Утром 13 мая в Каменецком районе в ДТП погиб мальчик. Как сообщает ГАИ УВД Бресткого облисполкома, авария произошла около семи утра неподалёку от деревни Мартынюки.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительным сведениям, Renault Master врезался в ехавший в попутном направлении погрузчик «Амкодор», которым управлял 48-летний местный житель. За рулём микроавтобуса находился 42-летний гражданин Украины. Другие подробности аварии.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома