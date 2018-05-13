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В Каменецком районе столкнулись Renault и погрузчик. Погиб ребёнок

13 мая 2018 10:03
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Новости Беларуси. Утром 13 мая в Каменецком районе в ДТП погиб мальчик.  

Как сообщает ГАИ УВД Бресткого облисполкома, авария произошла около семи утра неподалёку от деревни Мартынюки.  

В Каменецком районе столкнулись Renault и погрузчик. Погиб ребёнок-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По предварительным сведениям, Renault Master врезался в ехавший в попутном направлении погрузчик «Амкодор», которым управлял 48-летний местный житель. За рулём микроавтобуса находился 42-летний гражданин Украины.  

Другие подробности аварии

В Каменецком районе столкнулись Renault и погрузчик. Погиб ребёнок-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В результате столкновения погиб 13-летний гражданин Украины. Мальчик находился на переднем сидении транспортного средства.  

Весной 2018 года в Солигорском районе легковушка столкнулась с трактором.  

Два человека погибли – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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