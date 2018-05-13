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Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе. Погиб подросток

13 мая 2018 11:31
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Новости Беларуси. Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси: один ребенок погиб, шестеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Микроавтобус столкнулся с погрузчиком в Каменецком районе.

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе. Погиб подросток -1

Это случилось утром 13 мая. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе. Погиб подросток -4

Выясняются другие подробности ДТП. Пострадавшие дети доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе. Погиб подросток -7

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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