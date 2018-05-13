Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе. Погиб подросток

Новости Беларуси. Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси: один ребенок погиб, шестеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Микроавтобус столкнулся с погрузчиком в Каменецком районе.

Это случилось утром 13 мая. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.