В Гомеле двухлетняя девочка прокусила градусник и отравилась парами ртути

Новости Беларуси. Молодая мама буквально на пять минут оставила ребёнка без присмотра. За это время её двухлетняя дочь взяла со стола градусник и прокусила его.

Врачи доставили малышку в больницу. Её жизни ничего не угрожает.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС (в интервью «Комсомольской правде»):

Ребенка доставили в областную клиническую больницу с диагнозом «отравление парами ртути». А спасатели провели демеркуризационные работы и собрали 2 грамма вылившейся из градусника ртути. Мать девочки находится в декретном отпуске, со слов соседей семья характеризуется с положительной стороны.



Напомним, неделю назад на общей кухне общежития в Мозыре чуть не сгорела 2-летняя девочка. МЧС в очередной раз напоминает, что родители не должны оставлять маленьких детей без присмотра и тем более не допускать, чтобы в зоне досягаемости для них находились спички, зажигалки или легко воспламеняемые предметы. Статистика говорит о том, что возраст наибольшего риска – до 5-6 лет, когда малыш еще не понимает всех последствий появления огня.

Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС (в интервью «Комсомольской правде»):

Сегодня перед нами стоит острая проблема – маленьких детей часто оставляют без присмотра. В трех из пяти случаев гибели детей в огне в Минской области взрослые оставили их дома одних. Некоторые родители даже не знают, что в Уголовном кодексе существует статья «Оставление в опасности». В свою очередь спасатели призывают людей не оставаться равнодушными к вопросам собственной, да и чужой безопасности. Ведь даже один звонок соседей в социальные службы или в сельский совет может сохранить жизни малышам, погибшим в огне. А пожар в доме неблагополучных соседей создает угрозу жизни другим жильцам дома или постройкам во дворе. Так что не оставайтесь равнодушными к собственной безопасности.