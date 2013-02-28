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В Курске 17-летний парень убил гантелей двух собственных бабушек

28 февраля 2013 06:54
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Новости России. Молодой человек, которому на момент совершения преступления было 17 лет, проживал в квартире вместе с бабушкой и еще одной родственницей – женой бабушкиного брата. Трагедия произошла еще в 2011 году, однако расследование этого преступления завершилось только сейчас.

По версии следствия, юноша убил двух женщин с помощью ножа и гантели. Женщинам было 62 года и 58 лет соответственно. Причиной преступления стали деньги – злоумышленник хотел похитить сбережения родственниц. Дождавшись пока родные лягут спать, парень взял гантель, зашел к бабушке в комнату и ударил спящую женщину по голове. Вооружившись кухонным ножом, он нанес им множество ударов в область туловища и шеи.

Услышав шум, проснулась другая бабушка. Парень испугался, что родственница станет звать на помощь, и набросился на нее с той же гантелью.

Парень переоделся, забрал с собой находившиеся в доме деньги и банковскую карту и ушёл из дому. Орудие убийства он выбросил в мусорный контейнер.

Обвинение предъявлено по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление). Взрослого человека по этой статье могли бы приговорить к пожизненному заключению. Поскольку на момент совершения преступления обвиняемому было 17 лет, ему не может грозить более десяти лет колонии.

# происшествия # Убийство

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