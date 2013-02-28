29-летний мужчина проник в дом и натравил овчарку на школьницу и её родителей

Новости Беларуси. 29-летний мужчина ворвался в незапертую квартиру жительницы деревни Колядичи и стал подавать собаке команды к нападению на присутствующих. В помещении находились 38-летняя хозяйка, ее муж, сосед и 12-летняя дочка. Со злоумышленником ранее никто из них знаком не был.

Несмотря на уговоры, незваный гость уходить отказывался. Примерно через полтора часа один из членов семьи добрался до мобильного телефона и обратился в милицию. От хулигана жителей спас участковый.

Ирина Блохина, ведущий специалист отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Мужчина имел судимости за кражи и мошенничество. В тот день он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пришел со своей собакой породы среднеазиатская овчарка в одну из квартир дома в деревне Колядичи.

Легкие телесные повреждения причинены хозяйке квартиры. К счастью, её здоровью ничто не угрожает. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ «Хулиганство». Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 3 лет.