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В Новой Зеландии впервые за 40 лет акула напала на человека

28 февраля 2013 06:11
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии впервые за 40 лет акула напала на человека. В районе Окленда закрыты все общественные пляжи. Купаться в океане запрещено.

Трагический случай произошел буквально на глазах у 200 человек, которые загорали на пляже. Мужчина начал кричать «Акула!». Практически сразу на помощь пришли полицейские и сотрудники береговой охраны. Они начали стрелять по хищнику. Но он скрылся в глубинках океана.

Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался по дороге в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что нападения белой акулы на человека, скорее, исключение, нежели правило.

# происшествия # Нападение акулы

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