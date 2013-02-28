Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии впервые за 40 лет акула напала на человека. В районе Окленда закрыты все общественные пляжи. Купаться в океане запрещено.

Трагический случай произошел буквально на глазах у 200 человек, которые загорали на пляже. Мужчина начал кричать «Акула!». Практически сразу на помощь пришли полицейские и сотрудники береговой охраны. Они начали стрелять по хищнику. Но он скрылся в глубинках океана.

Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался по дороге в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что нападения белой акулы на человека, скорее, исключение, нежели правило.