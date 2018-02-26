В Гомеле двое мужчин ворвались в дом знакомых, связали их и похитили ценные вещи

Новости Беларуси. В Гомеле мужчины ворвались в квартиру знакомых.

По информации УВД Гомельского облисполкома, мужчины ворвались в квартиру, которая находится на первом этаже, разбили окно и похитили вещи.

23 февраля 33-летний местный житель познакомился у магазина с парнем и пригласил его в гости, чтобы отметить праздник. Позже к застолью присоединился еще один приятель и хозяин квартиры, который являлся отцом мужчины, пригласившего новых знакомых в гости.

Изрядно выпив, компания разошлась под утро.

Хозяева дома проснулись на следующий день от звука разбившегося стекла. Сын вышел на кухню и увидел новых знакомых, которые начали избивать мужчину и его отца.

Нападавшие требовали денег. Мужчины связали потерпевших, закрыли их в туалете и похитили два телевизора, ноутбук, два мобильных телефона, паспорт, банковскую карточку, 300 белорусских рублей и 3000 российских, изделия из серебра, ботинки и куртку.

На след подозреваемых удалось оперативно выйти. Мужчин нашли в разных частях города в день нападения.

Задержанными оказались неработающий 26-летний житель Гомельского района, который был судим за незаконный оборот наркотических средств, и 43-летний местный житель, судимый за грабеж.

Похищенное было изъято.

Устанавливаются обстоятельства преступления.

В начале января 2018 года на дом в Пинске было совершено разбойное нападение.