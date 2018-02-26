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Гибель трёх 20-летних парней в гараже Гомеля. Комментарий СК

26 февраля 2018 14:23
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Новости Беларуси. Трагедией завершилась попытка согреться для компании парней в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое погибли от отравления угарным газом.

Гибель трёх 20-летних парней в гараже Гомеля. Комментарий СК-1

О том, что случилось еще 23 февраля, стало известно только сейчас. Молодые люди в гараже отмечали праздник. Выпивали. Кто-то ушел домой, а вот четверо друзей остались. Чтобы согреться, они сели в автомобиль и завели двигатель. Двери в бокс закрыли изнутри. Тревогу забили родственники после того, как парни не вышли с ними на связь.

Гибель трёх 20-летних парней в гараже Гомеля. Комментарий СК-4

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:
Спустя сутки парней обнаружила в гараже сестра одного из погибших. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть троих 20-летних парней. 19-летнего парня в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от отравления угарным газом.

Точную причину смерти молодых людей назовут после получения результатов судебно-медицинских экспертиз. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

# происшествия # Мария Кривоногова # Фотофакт # Несчастный случай

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