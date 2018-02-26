Гибель трёх 20-летних парней в гараже Гомеля. Комментарий СК

О том, что случилось еще 23 февраля, стало известно только сейчас. Молодые люди в гараже отмечали праздник. Выпивали. Кто-то ушел домой, а вот четверо друзей остались. Чтобы согреться, они сели в автомобиль и завели двигатель. Двери в бокс закрыли изнутри. Тревогу забили родственники после того, как парни не вышли с ними на связь.