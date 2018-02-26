В Барановичах таксист с 3,08 промилле алкоголя попал в ДТП

Новости Беларуси. Вечером 25 февраля столкнулись такси Audi 100 и Audi A4. Таксист был пьян.

Как сообщает ГАИ Брестской области, ДТП произошло в Барановичах. 44-летний водитель такси не затормозил перед пешеходным переходом и столкнулся с находившейся впереди Audi A4.

Потерпевший вызвал на место инцидента правоохранителей.

У таксиста выявили 3,08 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Задержанный рассказал, что перед работой им было пройдено медицинское освидетельствование и получены необходимые документы. Но потом он выпил 200 граммов водки.

Водитель такси ехал без пассажиров. За вождение в нетрезвом виде мужчина будет лишён водительских прав на три года.

В феврале 2018 года в Минске остановили пьяного таксиста.