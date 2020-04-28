В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд

Новости Беларуси. 27 апреля примерно в пять утра в Гомеле произошёл пожар на площадке строительных отходов. По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на предприятии. Организация сносит и разбирает здания с последующей переработкой строительных отходов.

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие спасатели увидели горевший открытым пламенем штабель древесных отходов размерами 100х6х6 метров. Имелась угроза распространения огня на соседние здания, кучи битума и опилок.

Фото: МЧС Беларуси

Для тушения пожара была выделена дополнительная техника, в том числе был задействован пожарный поезд БЖД. Пожар был ликвидирован, уничтожены древесные отходы в штабеле на площади 600 квадратных метров.

Фото: МЧС Беларуси