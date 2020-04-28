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В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд

28 апреля 2020 07:06
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Новости Беларуси. 27 апреля примерно в пять утра в Гомеле произошёл пожар на площадке строительных отходов.

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на предприятии. Организация сносит и разбирает здания с последующей переработкой строительных отходов.

В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд -1

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели увидели горевший открытым пламенем штабель древесных отходов размерами 100х6х6 метров. Имелась угроза распространения огня на соседние здания, кучи битума и опилок.

В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд -4

Фото: МЧС Беларуси 

Для тушения пожара была выделена дополнительная техника, в том числе был задействован пожарный поезд БЖД. Пожар был ликвидирован, уничтожены древесные отходы в штабеле на площади 600 квадратных метров.

В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд -7

Фото: МЧС Беларуси 

Причина загорания выясняется. Есть две основные версии: поджог и неосторожность при обращении с огнём.

На прошлой неделе в Бресте горел лес возле жилого района и заправки.

Пламя охватило около гектара лесопарковой зоны – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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