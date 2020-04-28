В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд
Новости Беларуси. 27 апреля примерно в пять утра в Гомеле произошёл пожар на площадке строительных отходов.
По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на предприятии. Организация сносит и разбирает здания с последующей переработкой строительных отходов.
Прибывшие спасатели увидели горевший открытым пламенем штабель древесных отходов размерами 100х6х6 метров. Имелась угроза распространения огня на соседние здания, кучи битума и опилок.
Для тушения пожара была выделена дополнительная техника, в том числе был задействован пожарный поезд БЖД. Пожар был ликвидирован, уничтожены древесные отходы в штабеле на площади 600 квадратных метров.
Причина загорания выясняется. Есть две основные версии: поджог и неосторожность при обращении с огнём.
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