В Ивацевичском районе за сутки были украдены мобильники у двух человек

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе за сутки были зарегистрированы две кражи мобильных телефонов.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в первом случае в милицию обратился 34-летний житель Ивацевич. Заявитель сказал, что познакомился с девушкой, а затем у него пропал телефон стоимостью около тысячи рублей. Мужчина подробно описал приметы новой знакомой.

Вскоре подозреваемая была найдена, ею оказалась 22-летняя жительница Барановичей. Когда потерпевший уснул после совместного распития алкогольных напитков, она забрала мобильник мужчины и ушла.

Во втором случае помощь правоохранителей потребовалась 28-летнему жителю Ивацевичского района. Заявитель пояснил, что к нему подошёл парень и попросил позвонить. Завершив телефонный звонок, молодой человек убежал вместе с мобильником.

Фигурант установлен, им оказался 29-летний житель соседней деревни.

Действиям подозреваемых дана правовая оценка, имущество возвращено владельцам.

Месяцем ранее в Минске у иностранца после общения с девушкой пропали 500 долларов.