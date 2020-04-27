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В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ

27 апреля 2020 09:31
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Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина обнаружил снаряды времён Великой Отечественной войны. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился лесник. Он пояснил, что во время обхода закреплённой за ним территории увидел два металлических предмета вблизи деревни Перховичи. 

В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ-1

Фото: УВД Брестского облисполкома 

К указанному месту выехали правоохранители и СПГ. Выяснилось, что это 75-мм боеприпасы немецкого производства. Территория вокруг обнаруженных снарядов была перекрыта и обследована. Больше взрывоопасных объектов найдено не было. 

На прошлой неделе в Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин.

Мужчина сообщил о находке в сельсовет – здесь подробности

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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