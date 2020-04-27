В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился лесник. Он пояснил, что во время обхода закреплённой за ним территории увидел два металлических предмета вблизи деревни Перховичи.

К указанному месту выехали правоохранители и СПГ. Выяснилось, что это 75-мм боеприпасы немецкого производства. Территория вокруг обнаруженных снарядов была перекрыта и обследована. Больше взрывоопасных объектов найдено не было.

На прошлой неделе в Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин.