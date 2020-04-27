В Барановичском районе лесник нашёл снаряды времён ВОВ
Новости Беларуси. В Барановичском районе мужчина обнаружил снаряды времён Великой Отечественной войны.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился лесник. Он пояснил, что во время обхода закреплённой за ним территории увидел два металлических предмета вблизи деревни Перховичи.
Фото: УВД Брестского облисполкома
К указанному месту выехали правоохранители и СПГ. Выяснилось, что это 75-мм боеприпасы немецкого производства. Территория вокруг обнаруженных снарядов была перекрыта и обследована. Больше взрывоопасных объектов найдено не было.
На прошлой неделе в Оршанском районе тракторист нашёл на поле 46 мин.
Мужчина сообщил о находке в сельсовет – здесь подробности.