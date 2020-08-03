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В Лиозненском районе на лесоруба упало подпиленное дерево

03 августа 2020 11:32
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Новости Беларуси. Утром 29 июля в лесу возле деревни Старь Лиозненского района погиб мужчина.

Как сообщает УСК по Витебской области, 51-летний лесоруб занимался валкой леса, когда на него упало одно из подпиленных деревьев. Рабочий получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. В больнице пациент скончался.

Выясняется причина несчастного случая. Место происшествия осмотрено, назначена судмедэкспертиза, изымается необходимая документация, ведётся опрос очевидцев. Проводится проверка.

Аналогичный несчастный случай произошёл весной 2020 года в Логойском районе. На мужчину упало дерево – подробности здесь.

# Гибель рабочего # происшествия

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