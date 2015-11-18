Новости Франции. Спецоперация во Франции. В пригороде Парижа проходит антитеррористический рейд. В ходе его завязалась перестрелка с полицией. Некоторые стражи порядка получили ранения. Двое подозреваемых в терроризме ликвидированы. Сейчас некоторые улицы перекрыты, полиция призывает местных жителей не покидать свои дома.

Добавим, расследование терактов в Париже продолжается. Тем временем французские ВВС не прекращают бомбить сирийскую Ракку. В результате штурма уничтожен командный центр и тренировочный лагерь исламистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.