Прямой эфир

Спецоперация во Франции: в пригороде Парижа проходит антитеррористический рейд

18 ноября 2015 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Спецоперация во Франции. В пригороде Парижа проходит антитеррористический рейд. В ходе его завязалась перестрелка с полицией. Некоторые стражи порядка получили ранения. Двое подозреваемых в терроризме ликвидированы. Сейчас некоторые улицы перекрыты, полиция призывает местных жителей не покидать свои дома.

Добавим, расследование терактов в Париже продолжается. Тем временем французские ВВС не прекращают бомбить сирийскую Ракку. В результате штурма уничтожен командный центр и тренировочный лагерь исламистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Теракт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Названы первые подозреваемые в совершении теракта на борту А321
18 ноября 2015 07:40

Названы первые подозреваемые в совершении теракта на борту А321

ФСБ России: Причиной крушения «Аэробуса-321» над Синаем стал теракт
17 ноября 2015 10:14

ФСБ России: Причиной крушения «Аэробуса-321» над Синаем стал теракт

Президент Франции заявил, что теракты в Париже были спланированы в Сирии, а подготовлены в Бельгии
16 ноября 2015 16:38

Президент Франции заявил, что теракты в Париже были спланированы в Сирии, а подготовлены в Бельгии