Погибшие около 4 лет не жили вместе. В Кричеве мужчина застрелил бывшую супругу и свёл счёты с жизнью

Новости Беларуси. Мужчина убил свою бывшую жену и застрелился сам в Кричеве.

По информации СК, двадцать первого июня тела двух бывших супругов с огнестрельными ранениями были обнаружены возле одного из домов в Кричеве.

Был проведен осмотр места ЧП, к материалам дела были приобщены вещественные доказательства, среди которых был и пистолет.

Предварительно было установлено, что мужчина в ходе ссоры выстрелил в голову бывшей супруге. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина выстрелил себе в голову.

Погибшие – 1959 и 1963 годов рождения – около четырех лет не жили вместе.